México presume récord de recaudación por más de 5,9 billones de pesos en lo que va de 2025

En una publicación en la red social X, el Gobierno mexicano —con cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT)— expuso que la recaudación “superó 5,9 billones de pesos” y pidió recordar que la contribución fiscal se destina “de manera clara y transparente” al desarrollo y al bienestar social, de acuerdo con el texto difundido por Hacienda.

“El SAT informó que, de enero al 17 de diciembre de 2025, los ingresos del Gobierno de México, alcanzaron 5 billones 900 mil 853 millones de pesos, un incremento de 3,9 % en términos reales respecto al mismo periodo del año anterior”, indica la publicación.

El gráfico compartido por Hacienda —con cifras al 17 de diciembre de cada año — muestra una trayectoria ascendente desde 2019, cuando los ingresos se ubicaron en 3,88 billones de pesos (unos 215.685 millones de dólares), hasta el máximo de 2025.

En 2024, el monto fue de 5,47 billones de pesos (unos 303.842 millones de dólares), mientras que en 2023 se reportaron 4,9 billones de pesos (casi 271.968 millones de dólares), en ambos casos con el mismo corte temporal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Como antecedente, el SAT informó que, de enero a noviembre de 2025, los ingresos del Gobierno mexicano sumaron 5,3 billones de pesos (unos 307.212 millones de dólares), un crecimiento real de 5,9 % contra el mismo lapso de 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese periodo, la recaudación tributaria alcanzó 4,9 billones de pesos (unos 272.523 millones de dólares), con un avance real de 4,6 %, detalló el organismo.

Por componentes, el SAT reportó ingresos por impuesto sobre la renta (ISR) de 2,65 billones de pesos (unos 147.366 millones de dólares); por impuesto al valor agregado (IVA) de 1,37 billones de pesos (casi 76.105 millones de dólares), y por impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) de 617.787 millones de pesos (unos 34.322 millones de dólares), con variaciones positivas respecto a 2024.