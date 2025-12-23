Milei reivindica la paz social en un intercambio de cartas con la Iglesia por Navidad

En su misiva, Milei agradeció el saludo recibido por parte de los obispos católicos de Argentina y sostuvo que su Gobierno continúa trabajando "incansablemente para generar las condiciones que permitan a todos los argentinos desarrollarse en libertad, con dignidad y con oportunidades reales de progreso, atendiendo especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".

La carta presidencial respondió al mensaje enviado el pasado 15 de diciembre por la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, que, en un tono pastoral, llamó a "renovar nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades".

En ese texto, la institución eclesiástica hizo hincapié en "los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".

En su misiva, Milei aseguró que valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y al compromiso con el bien común".

"Aprecio la disposición de la Iglesia a contribuir al bienestar integral del pueblo argentino, al que me comprometo a desarrollar a través de un diálogo respetuoso y fecundo con todas las instituciones, en el marco del Estado de Derecho", agregó el presidente argentino.

El intercambio representa un gesto institucional tras la preocupación expresada durante los últimos meses por la Iglesia por el impacto de las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno de Milei desde su asunción, en diciembre de 2023.