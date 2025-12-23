Mueren dos mineros en Polonia en accidente ocurrido a 900 metros de profundidad

En sendos mensajes publicados en redes sociales, las máximas autoridades del país expresaron este martes sus condolencias y, mientras que el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, manifestó haber recibido la noticia con "enorme tristeza", el primer ministro Donald Tusk, aseguró que "los seres queridos de las víctimas están rodeados del cuidado adecuado y pueden contar con toda la ayuda posible".

El accidente, que fue notificado en la noche del lunes, afectó a un grupo de diez trabajadores en un túnel recién inaugurado, y desencadenó una intensa operación de rescate que se prolongó durante seis horas hasta que, ya de madrugada, se certificó la muerte de los trabajadores.

Según un comunicado de prensa de la empresa Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), propietaria de la explotación, "los sensores automáticos detectaron una liberación repentina de una gran cantidad de metano procedente del lecho de carbón (...) en un momento en el que diez empleados se encontraban en el frente de la galería".

"Ocho de ellos lograron evacuar la zona por sus propios medios, aunque lo hicieron prácticamente a ciegas debido a la enorme cantidad de polvo y material fino expulsado", se puede leer en el informe de JSW.

Cuando los doce equipos de rescate consiguieron acceder a una zona cercana a la del accidente, lograron restablecer parcialmente la ventilación hasta alcanzar un nivel de oxígeno del 20 % y finalmente llegaron al lugar donde se encontraban los cuerpos sin vida de los dos mineros.

La mina Pniówek es una de las explotaciones con mayor índice de riesgo de metano en toda Polonia.

Recientemente, esta explotación había ampliado sus operaciones mediante la profundización de un pozo hasta los 1.053 metros y la apertura de un nuevo nivel, lugar donde ocurrió la tragedia.

En 2025 se han registrado nueve accidentes laborales con 15 víctimas mortales en la minería polaca.