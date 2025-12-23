Oenegés y la ONU temen que nuevo proceso de registro israelí socave su trabajo humanitario

"Con el sistema de salud de Gaza ya destruido, la pérdida de acceso de organizaciones humanitarias independientes y con experiencia para responder sobre el terreno supondría un desastre para la población palestina", denunció este martes en un comunicado Médicos Sin Fronteras.

Esta ONG aseguró que sigue "buscando un diálogo constructivo con las autoridades israelíes para continuar con sus actividades", ya que trabaja en los territorios palestinos ocupados desde 1989 y en la actualidad, apoya a seis hospitales públicos y gestiona dos hospitales de campaña en Gaza.

El pasado mes de marzo, las autoridades israelíes introdujeron un nuevo sistema de registro para las oenegés que, según denunció esta semana la ONU, se basa en "criterios vagos, arbitrarios y altamente politizados" que las organizaciones humanitarias no pueden cumplir sin violar obligaciones jurídicas internacionales o comprometer principios humanitarios fundamentales.

Pese a ello, las ONG que no consigan registrarse antes del 31 de diciembre de 2025 se verán obligadas a clausurar sus operaciones en un plazo de 60 días, según esta legislación.

Este sistema de registro, introducido en marzo por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo de Israel, incluye polémicos motivos para denegar el registro de una organización sin ánimo de lucro.

Entre ellos, negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático, pero también promover campañas de deslegitimación contra Israel", instar al boicot o apoyar el procesamiento de las fuerzas de seguridad israelíes en tribunales extranjeros o internacionales, según las directrices publicadas por este ministerio.

"Si bien algunas ONG ya se han registrado bajo el nuevo sistema, éstas representan sólo una fracción de la respuesta en Gaza y están muy lejos del número necesario simplemente para satisfacer las necesidades básicas e inmediatas", denunció la ONU en un comunicado.