ONU pide 406 millones de dólares para atajar la crisis humanitaria por el conflicto en RDC

“Para mantener las operaciones de todos los programas en los tres países durante los próximos seis meses, el PMA necesita urgentemente 350 millones de dólares en la RDC, 39 millones de dólares en Burundi y 17 millones de dólares en Ruanda”, informó el PMA en un comunicado.

El PMA ha incrementado la asistencia a más de 210.000 personas desplazadas por la intensificación de la violencia tras la toma este mes de la ciudad de Uvira, en la provincia de Kivu del Sur, por parte del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

“No sólo quienes se ven obligados a huir se encuentran en extrema necesidad, sino que las familias que les han proporcionado refugio (...) están compartiendo sus últimos alimentos con sus vecinos desplazados, sumiéndolos a todos en la desesperación más absoluta”, afirmó en un comunicado la directora interina del PMA en RDC, Cynthia Jones.

La agencia de la ONU alertó de que los servicios básicos en toda la provincia están al borde del colapso, ya que los centros de salud han sido saqueados, no hay agua potable y las escuelas permanecen cerradas, lo que deja a unos 391.000 niños sin escolarizar.

Hasta ahora, el PMA ha proporcionado paquetes de supervivencia que incluyen cereales, legumbres, aceite vegetal, sal yodada y alimentos especializados para prevenir la desnutrición en niños pequeños y mujeres embarazadas o lactantes.

Sin embargo, miles de desplazados también buscan refugio en países vecinos, lo que amenaza con desbordar la capacidad de los programas humanitarios. En Burundi, el PMA apoya a unos 71.000 recién llegados, mientras en Ruanda hasta 1.000 personas han recibido comidas calientes y asistencia nutricional.

“Sin apoyo urgente y financiación adicional, no podemos responder a una crisis que se tambalea al borde de una catástrofe de hambre”, concluyó Jones.

La ofensiva rebelde se produjo después de que los presidentes de RDC, Félix Tshisekedi, y de Ruanda, Paul Kagame, firmaran este 4 de diciembre un acuerdo de paz en Washington, con la mediación de Estados Unidos y en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Desde entonces, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el acuerdo.

Tras tomar Uvira, el M23 -que tiene apoyo de Ruanda, según la ONU y varios países occidentales- anunció su retirada a petición de Estados Unidos, aunque la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó de que los combates continúan al sur de la ciudad y que numerosos refugiados han cruzado a Burundi.

Francia y Estados Unidos pidieron al grupo rebelde que cumpla con los compromisos de alto el fuego y se retire a al menos 75 kilómetros de la ciudad, mientras EE.UU. también advirtió de que las “acciones de Ruanda” en la región constituyen “una clara violación de los Acuerdos de Washington”.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto sostenido entre grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (MONUSCO).