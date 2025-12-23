Paramilitares rechazan la propuesta de Jartum para alto el fuego y fin de guerra en Sudán

El principal asesor del líder de las FAR, Elbasha Tibeig, señaló en una publicación de Facebook que la iniciativa de Idris "no es más que un reciclaje de una retórica excluyente obsoleta, que en esencia no difiere de la retórica" del líder militar y presidente del Consejo Soberano, Abdelfatah al Burhan.

La propuesta del primer ministro incluye "un alto el fuego integral bajo supervisión conjunta de la ONU, la Unión Africana y la Liga Árabe, que coincida con la retirada de las milicias rebeldes de todas las zonas que ocupan" en el oeste y el centro-sur de Sudán.

Una retirada que iría seguida de "del reagrupamiento (de los combatientes de las FAR) en campamentos acordados, bajo supervisión conjunta" de estos organismos, detalló Idris el lunes ante una reunión sobre Sudán en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Para Tibeig, Idris "carece de la voluntad y la autoridad para hablar sobre el fin de la guerra, y mucho menos para lanzar una iniciativa política significativa".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, consideró que el llamamiento de la iniciativa a las FAR para que se retiren de las zonas que controlan y su caracterización del grupo como una milicia son "más fantasiosos que políticos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El asesor hizo hincapié en que "ignorar la existencia de la otra parte como socio convierte cualquier iniciativa en una mera fachada".

Ambas partes siguen sin acercarse a un acuerdo, mientras Estados Unidos ha fijado el comienzo de 2026 como plazo para alcanzar una tregua humanitaria en Sudán.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció durante una rueda de prensa el viernes pasado en Washington que el objetivo es detener los combates antes de principios de 2026 y alcanzar un acuerdo que permita la expansión de las operaciones de ayuda mediante una tregua humanitaria.

La guerra en Sudán, que empezó en abril de 2023, ha dejado decenas de miles de muertos y ha devastado el país, al tiempo que ha generado una de las peores crisis humanitarias del planeta, con más de 13 millones de personas desplazadas y más de 17 millones que este año han recibido ayuda humanitaria, según datos de la ONU.