Policía británica no imputará a Bob Vylan por cánticos contra IDF israelíes en Glastonbury

En un comunicado difundido este martes, la Policía del condado de Avon y Somerset (suroeste de Inglaterra) explicó que, tras revisar todas las pruebas y recabar asesoramiento jurídico, no existe "una perspectiva realista de condena", por lo que no se emprenderá ninguna acción penal.

Los agentes destacaron que el análisis tuvo en cuenta el contenido literal de las palabras, la intención de quien las pronunció, el contexto en que fueron escuchadas, la jurisprudencia aplicable y la libertad de expresión.

La investigación incluyó entrevistas a partes interesadas, consultas a otras fuerzas policiales, contactos con la comunidad judía y recabar información de cientos de asistentes al concierto, cuya emisión en directo motivó duras críticas contra la cadena pública británica BBC.

"La reacción generalizada de indignación demuestra que las palabras tienen consecuencias en el mundo real", afirmó en un comunicado la Policía, que recalcó que el elevado umbral para una condena penal "no minimiza las preocupaciones expresadas por amplios sectores de la sociedad", que lo vieron como un posible ataque antisemita.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pasado septiembre, la unidad de quejas de la BBC determinó que la transmisión sin interrupción de esas palabras potencialmente ofensivas de Bob Vylan violó el código ético de la emisora pero, en cambio, no vulneró sus normas de imparcialidad ni contribuyó a la incitación de delitos.