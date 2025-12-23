Producción de cobre en Perú subió 4,5 % en octubre y la de electricidad 4,1 %

El incremento en la producción cuprífera de octubre pasado responde a la mayor extracción reportada en las empresas mineras Antamina, Minera Chinalco, Minera Antapaccay, Sociedad Minera Corona, Minera Shouxin Perú, Minera El Brocal y Minera Argentum.

En ese mes, la producción de cobre subió en las regiones andinas de Áncash (48,8 %), Junín (32 %), Cusco (8,6 %) y Tacna (1 %), jurisdicciones que concentran el 45 % de la producción nacional del metal rojo, según detalló el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

También hubo un repunte en la sureña Ayacucho (76,7 %) y, por otro lado, disminuyó la producción en Cajamarca (-30,8 %), Ica (-22 %), Apurímac (-9,1 %) y Moquegua (-7 %).

El informe agregó que, en octubre pasado, también hubo alzas en la producción de estaño (31,7 %), zinc (30,9 %), molibdeno (16,3 %), plata (13 %), hierro (5,4 %) y plomo (4,9 %).

De otro lado, la producción de energía eléctrica registró un crecimiento de 4,1%, respecto al mismo mes del 2024, debido a la mayor generación de energía hidroeléctrica en las centrales Chaglla, Chimay, Yuncán, Ángel (I, II y III), Aricota I, Carhuaquero, Cañón del Pato, Machupicchu, San Gabán II, Cerro del Águila, Yaupi y Santa Teresa.

Mientras que este resultado fue atenuado por la menor generación de energía térmica en las centrales Aguaytía, Refinería Talara, Malacas I y II, Chilca I y II, Kallpa, Santo Domingo de Olleros, Fénix, Las Flores y Ventanilla, entre otras.

En octubre pasado, la producción de energía eléctrica estuvo impulsada principalmente por las regiones andinas de Puno (219 %), Arequipa (138 %), Junín (90,9 %) y Huancavelica (24 %), que generan el 31 % del total nacional.

Las regiones de la Amazonía reportaron caídas en ese mes como Ucayali (-87 %), Madre de Dios (-6,4 %), y Loreto (-5,5 %), al igual que Lima (-21,9 %), ubicada en la costa central del país y que sin embargo aportó con el 42,3 % de la producción total.