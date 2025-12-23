Reportaje aplazado por CBS desmonta versión de Trump de venezolanos presos en El Salvador

El segmento, de casi 14 minutos y que denuncia la violencia y condiciones inhumanas dentro del CECOT, apareció en diferentes plataformas online después de que la cadena CBS, argumentando que requería mayor investigación periodística, lo aplazara el domingo antes de su emisión.

Uno de los expertos entrevistados, Juan Pappier, subdirector de Human Rights Watch, participó en la redacción de un informe que revela que un 48,8 % de los hombres venezolanos encarcelados no tenían antecedentes penales y que solo el 3,1 % de ellos cometieron crímenes violentos.

Esto contradice las afirmaciones de la Administración Trump, que argumentó que estaba deportando criminales violentos ligados a bandas organizadas como Tren de Aragua cuando trasladó, sin el debido proceso, a unos 200 venezolanos a esta prisión levantada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en 2022.

Pappier afirmó que el estudio se ha basado en información obtenida de los propios registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), responsable de los arrestos y deportaciones de indocumentados en EE.UU.

El equipo de '60 minutes' contrastó esta información y confirmó los hallazgos a pesar de la falta de datos proporcionados por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

En una conversación con la reportera Sharyn Alfonsi, Luis Muñoz, estudiante venezolano que ahora vive en Colombia, recuerda los abusos sufridos en el centro: "Lo primero que nos dijeron fue ‘bienvenidos al infierno’ y que nunca más volveríamos a ver la luz del día ni de la noche".

El reportaje documenta el hacinamiento y las brutales condiciones que sufren los prisioneros: literas de cuatro pisos sin sábanas ni colchones, la luz siempre encendida, temperaturas extremas y ni siquiera acceso a agua limpia.

Otro de los entrevistados, William Losada, relata cómo les obligaban a permanecer de rodillas las 24 horas del día: "Nos vigilaban para que no nos moviésemos. Si lo hacíamos nos llevaban a 'la isla'. Una habitación sin luz y sin ventilación donde nos pegaban cada media hora y golpeaban la puerta con palos para traumatizarnos".

La propia Sharyn Alfonsi, la veterana corresponsal que hizo el reportaje, ha rechazado que el documental necesitara más investigación y ha tachado de "censura" la decisión de CBS, cuyo editor jefe, según la periodista, se mostró preocupado por el hecho de que la Casa Blanca, pese a haber sido consultada al respecto, no ofreciera su versión de los hechos en el documental.

Ayer mismo, un juez federal dio plazo hasta el 5 de enero para que el Ejecutivo estadounidense presente un plan para permitir que los inmigrantes regresen a Estados Unidos o se les permita defender su caso frente a un juez, alegando que el Gobierno negó el debido proceso a cerca de los 200 venezolanos deportados al CECOT.