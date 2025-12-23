República Dominicana despliega más de 48.000 personas en operativo preventivo por Navidad

La primera etapa del operativo se extenderá hasta las seis de la mañana del 25 de diciembre, de acuerdo con lo explicado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que volverá a desplegar acciones similares para el fin de año.

El organismo señaló que establecerá un dispositivo de prevención y seguridad en las principales vías del país para prever accidentes de tránsito, intoxicación por alcohol y por alimentos.

Formarán parte del operativo personal de socorro, médicos, militares, policías, especialistas en búsqueda y rescate, voluntarios, los cuales serán ubicados en puntos donde se ha detectado mayor número de incidencias en los últimos operativos, precisó el COE en un comunicado.

Un total de 42 personas murieron en accidentes de tránsito en la República Dominicana durante las festividades de Navidad y Año Nuevo de 2024, cuando alrededor de 7.700.000 personas se desplazaron por las diferentes autopistas y carreteras del país, de acuerdo con datos del COE.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según con la Organización Mundial de la Salud, República Dominicana ocupa el quinto lugar mundial en siniestros de tránsito.