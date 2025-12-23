Rusia niega que haya ordenado la evacuación de su embajada en Venezuela

"La información difundida por la agencia AP sobre la supuesta evacuación de la Embajada en Venezuela es mentira", zanjó un portavoz de la diplomacia rusa en declaraciones a la agencia TASS.

Rusia, aliado estratégico de Venezuela, llamó además a no dejarse llevar por las provocaciones de Occidente.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió la pasada semana que la situación en torno al país latinoamericano es "potencialmente muy peligrosa".

"El presidente (Vladímir) Putin habló recientemente por teléfono con el presidente (Nicolás) Maduro. Por supuesto, hacemos un llamamiento a todos los países de la región para que actúen con cautela y eviten cualquier evolución impredecible de la situación", aseguró.

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos se han agravado desde septiembre pasado, primero con el emplazamiento de una escuadra naval estadounidense cerca de las aguas territoriales venezolanas y el hundimiento de lanchas de presuntos narcotraficantes, y más recientemente con el bloqueo de petroleros en esta región.

La Casa Blanca asegura que su objetivo con esta ofensiva es frenar la entrada de drogas en EE.UU. y que la designación como terrorista del Cartel de los Soles -supuestamente dirigido por el presidente venezolano, Nicolás Maduro-, autoriza al Gobierno estadounidense a defenderse legítimamente de su amenaza.