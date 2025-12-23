Se estabiliza el precio del petróleo en medio de preocupaciones por conflictos

Las posibles ventas de crudo venezolano incautado por Estados Unidos, como ha advertido el presidente Donald Trump, se vieron contrarrestadas por el aumento de los temores a interrupciones en el suministro tras los ataques ucranianos contra buques y muelles rusos, destaca CNBC.

"Tras la fuerte subida del precio del petróleo el lunes, el fuerte exceso de oferta impide cualquier potencial alcista. Con el almacenamiento flotante en su nivel más alto desde 2020, el potencial alcista parece limitado, especialmente en una semana festiva con poco volumen de operaciones", dijo al canal el analista de IG, Axel Rudolph.

EE. UU. interceptó el fin de semana otro barco petrolero y ha dicho que podría quedarse con el crudo confiscado en las costas de Venezuela, tras haber ordenado el bloqueo a todos los petroleros sancionados que entran y salen de ese país.

Mientras tanto, Rusia volvió a atacar el lunes, por segunda vez en 24 horas, un puerto y un barco ucranianos en Odesa, en el mar Negro. Por su parte, Ucrania dañó con aviones no tripulados dos barcos y dos muelles, además de provocar un incendio en una aldea de la región rusa de Krasnodar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ucrania también ha puesto en la mira la logística marítima de Rusia, centrándose en los petroleros de la flota sombra que intentan eludir las sanciones a Rusia, destaca además CNBC.