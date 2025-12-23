Sector exterior modera el crecimiento de la economía española al 0,6 % en tercer trimestre

El INE además modificó el dato de crecimiento del segundo trimestre, que ahora fija en el 0,7 %, una décima menos que lo que había publicado.

El crecimiento económico se sustentó en el aumento del 1,1 % del consumo privado y del 1,3 % del consumo público, junto con el incremento del 2,1 % de la inversión (formación bruta de capital); mientras que las exportaciones cayeron el 0,6 % y las importaciones frenaron su avance al 1,2 %.

Dentro de la inversión destaca el aumento del 2,3 % de la destinada a vivienda y edificación, mientras que la empresarial (maquinaria, bienes de equipo, sistemas de armamento y recursos biológicos) creció el 1,7 %.

El Ministerio de Economía destacó hoy que se trata del noveno trimestre consecutivo con un crecimiento trimestral del 0,6 % o superior, en un escenario de incertidumbre geopolítica y comercial en el plano internacional.

Tanto los puestos de trabajo a tiempo completo como las horas efectivamente trabajadas crecieron hasta el 1 % trimestral, mientras que la productividad retrocedió un 0,4 % respecto al trimestre precedente, medida tanto por puesto de trabajo como por hora.

Por otra parte, todos los grandes sectores de actividad avanzaron, salvo el primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), que moderó su caída al 0,7 %.

El mayor incremento fue para la construcción (1,3 %), aunque frenó su avance a la mitad; igual que la industria, que se moderó al 0,5 %; mientras que los servicios disminuyeron una décima (0,8 %).

Medido el PIB en rentas, la remuneración de los asalariados creció el 1,6 % trimestral, igual que el trimestre anterior.