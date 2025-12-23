Seis palestinos heridos en redada militar para incautar huevos y tabaco cerca de Jerusalén

Tres palestinos recibieron disparos, el adolescente de 15 años en el muslo dentro del campamento de refugiados de Qalandia, y otros tres fueron heridos por balas recubiertas de goma, según la Media Luna Roja.

Además, un séptimo palestino fue golpeado y otras 17 personas inhalaron gas lacrimógeno durante la incursión militar y los altercados subsiguientes, que duraron horas.

En la redada participaron tanto soldados de la Brigada Binyamin como agentes de Policía de Frontera y otras fuerzas del orden, según un comunicado policial, que explica que "miles de huevos no aptos para el consumo" fueron incautados de negocios de alimentación y destruidos, así como miles de cajetillas de cigarrillos de contrabando y ocho vehículos sospechosos de ser robados.

"Las fuerzas del orden incautaron miles de cajetillas de cigarrillos sospechosas de ser contrabandeadas, con un valor de decenas de miles de séqueles", dice el comunicado policial.

Varios soldados se apostaron en tejados y balcones de edificios palestinos a la entrada del campamento de Qalandia, según pudo presenciar EFE, obligando a sus residentes a evacuarlos.

Para ello, los soldados "hicieron uso de amenazas y de la fuerza", de acuerdo con la agencia palestina Wafa.