Serbia anuncia la prórroga del suministro de gas ruso hasta el 31 de marzo

"La gente puede estar segura y dormir tranquila: Serbia tendrá tanto electricidad como suficiente gas para la próxima temporada invernal", prometió Vucic en declaraciones a la prensa durante un acto en Belgrado.

El mandatario, un líder nacionalista y populista que domina la escena política de Serbia desde 2012, no reveló más detalles sobre las condiciones del acuerdo supuestamente alcanzado con el gigante ruso Gazprom para que su gas natural siga llegando a la nación balcánica.

Según datos de la Agencia de Energía de Serbia, el país importa la mayor parte del gas natural que consume, mientras que en 2024 solo cubrió el 6,7 % de sus necesidades con producción propia.

De los aproximadamente 2.800 millones de metros cúbicos de gas que Serbia quemó en 2024, alrededor del 80 % (2.212 millones) provino de Rusia y cerca del 14 % (400 millones) de Azerbaiyán.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hace dos meses Vucic se quejó en público de que, por primera vez, Gazprom se negó a firmar una prórroga del contrato a largo plazo como solía hacer, aceptando extenderlo sólo hasta el 31 de diciembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sugirió entonces que esa actitud de la parte rusa era un intento de presionar a Serbia para que no nacionalice su principal compañía petrolera, NIS, que está mayoritariamente bajo el control de Gazprom y sujeta a sanciones estadounidenses desde el 9 de octubre.

Washington ha dado a Serbia un plazo hasta el 13 de febrero para que NIS se deshaga de las acciones rusas.

Vucic dijo hoy que Moscú está negociando con la compañía petrolera húngara MOL la posible venta s su participación mayoritaria rusa en NIS.

"No tenemos nada en contra, los húngaros son nuestros amigos. Solo (queremos) que esto se cierre lo antes posible", comentó el presidente serbio.

Aunque es un país candidato a adherirse a la Unión Europea (UE), Serbia mantiene relaciones amistosas y tradicionales con Moscú y hasta ahora ha rechazado unirse a las sanciones impuestas por los Veintisiete a Rusia por su invasión de Ucrania.