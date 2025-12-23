Tres hombres condenados en el Reino Unido por planear un ataque armado contra judíos

Walid Saadaoui, de 38 años, y Amar Hussein, de 52, fueron condenados por preparar actos de terrorismo entre el 13 de diciembre de 2023 y el 9 de mayo de 2024, mientras que Bilel Saadaoui, de 36 años y hermano del principal acusado, fue hallado culpable de no comunicar información relevante sobre el plan.

Los tres acusados, detenidos en mayo de 2024, serán sentenciados el próximo 13 de febrero, según informó el tribunal.

Durante el juicio en el tribunal de Preston (noroeste inglés), la Fiscalía sostuvo que Saadaoui y Hussein, ambos con un "odio visceral" hacia los judíos, tramaban un ataque con armas de fuego contra una concentración multitudinaria en Mánchester, con la intención de causar "un daño incalculable", si bien aún no habían decidido ni la fecha ni el objetivo concreto.

El plan, frustrado por las autoridades, incluía la introducción en el país de fusiles de asalto, pistolas y munición, así como la disposición de un lugar seguro para almacenar el armamento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los acusados habían realizado tareas de vigilancia y estaban dispuestos a matar a agentes policiales que se interpusieran en el ataque, según la acusación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El complot fue desmantelado gracias a un agente encubierto, identificado en el juicio como 'Farouk', a quien los imputados creían un extremista afín y que se infiltró en el grupo como posible intermediario para la adquisición de armas.

Saadaoui fue detenido el 8 de mayo de 2024 en el aparcamiento de un hotel de la localidad de Bolton cuando acudió a recoger un cargamento de armas. Hussein y Bilel Saadaoui fueron arrestados minutos después en otros lugares.

Tras conocerse los veredictos, el subdirector de la Policía de Greater Manchester, Robert Potts, afirmó que el ataque que planeaban "podría haber sido el más mortífero de la historia del Reino Unido" y subrayó que la actuación del agente encubierto "salvó vidas".

El grado de amenaza contra la comunidad judía británica, radicada sobre todo en Londres y Mánchester, ha aumentado desde el inicio de la guerra en Gaza tras el ataque del grupo islamista Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.200 personas y más de 250 fueron secuestradas.

El pasado 2 de octubre, tres personas murieron -incluido el agresor- en un atentado terrorista contra una sinagoga en Mánchester durante la festividad de Yom Kipur.

Después de arrollar con un coche a los feligreses congregados a las puertas del templo, el terrorista mató a puñaladas a un hombre, antes de ser abatido él mismo por disparos de la Policía, que también disparó accidentalmente a la tercera víctima mortal.