Un cortocircuito provoca el incendio del árbol de Navidad en una ciudad de Georgia

Según se observa en el vídeo difundido este martes en el portal oficial de la emisora local Fortuna, el árbol, de unos diez metros de altura, quedó envuelto en llamas y humo ante el asombro y el pavor de los asistentes, que huyeron despavoridos.

Aunque el árbol se consumió casi al momento, no hubo víctimas entre el público presente.

La causa preliminar fue un cortocircuito en las guirnaldas eléctricas, un fallo que también dejó sin electricidad durante varias horas a esta ciudad de 12.000 habitantes.

Georgia, país cristiano que en su bandera ostenta la cruz de San Jorge, inauguró su árbol de Navidad principal en Tiflis el pasado 12 de diciembre, tras lo cual el resto de la ciudades comenzó a celebrar actividades semejantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy