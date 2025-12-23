Una detención en España lleva hasta un productor de pornografía infantil en Argentina

Agentes de la Policía Nacional española detuvieron en Alicante (este de España) a un hombre que utilizaba servicios en la nube y aplicaciones de mensajería para almacenar y compartir material pornográfico infantil.

Tras analizar los dispositivos encontrados en su domicilio, los investigadores localizaron en varias aplicaciones una ingente cantidad de archivos digitales de claro contenido pornográfico infantil, muchos de ellos de extrema dureza, así como una gran cantidad de archivos distribuidos en aplicaciones de mensajería instantánea.

Así se supo que el detenido mantenía conversaciones con varias personas ubicadas en otros países, con quienes intercambiaba material pedófilo. Uno de esos usuarios, ubicado en Argentina, envió al detenido varias imágenes de contenido sexual de una menor de edad a la que él mismo aseguraba tener acceso.

Los agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia concluyeron que se trataba de material de abuso sexual infantil de nueva creación, por lo que activaron el mecanismo de contacto internacional de manera urgente para averiguar la identidad del usuario que enviaba los archivos y parar esas agresiones.

Así, se contactó con el Oficial de enlace de la Policía Nacional Española en el Centro Especializado en Cibercrimen (AC3) en AMERIPOL.

Las autoridades policiales en Argentina iniciaron rápidamente una investigación que llevó hasta el domicilio del responsable de los hechos investigados, en la localidad de Claypole, provincia de Buenos Aires, donde fue detenido y su domicilio registrado.

Los investigadores argentinos le consideran uno de los líderes de una organización criminal internacional dedicada a la producción, comercialización y distribución de imágenes y vídeos de explotación sexual de menores de edad, con ramificaciones operativas tanto en Europa como en América del Sur, de la que formaría parte el ciudadano arrestado en España.

Si bien la detención de ambos imputados permitió desarticular una parte central de la estructura criminal, la investigación continúa en curso a nivel internacional, con el objetivo de identificar y poner a disposición de la Justicia al resto de los integrantes de esta organización.

La operación se ha desarrollado en el marco de la colaboración internacional que mantiene la Unidad Central de Ciberdelincuencia para combatir la explotación sexual de menores en Internet.