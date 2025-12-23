Una mujer canadiense es reportada como desaparecida en Cusco, al sureste de Perú

Una nota de alerta de la División de Investigación Criminal - Personas Desaparecidas y Trata de Personas confirmó la desaparición de la canadiense, identificada como Jame Lea Anne Summers, el día 21 de diciembre, según la denuncia presentada por su hija Zoey Reece Longman.

De acuerdo al documento, Summers vivía en la provincia andina de Urubamba, en la región Cusco.

Sin embargo, medios locales informaron que la hija, de 21 años, había coordinado con su madre encontrarse el lunes en el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete de la ciudad del Cusco, pero no llegó al lugar.

Según la joven, Summers vive en la comunidad Yanahuara, en la provincia de Urubamba, y mantuvieron comunicación por última vez el pasado domingo.

La Policía peruana en Cusco, una de las ciudades más visitadas por turistas en el país, señaló que se desconoce el paradero de la mujer y que su teléfono celular se encuentra apagado.