2025, el año en el que España se plantó ante Israel

El año se cierra con la visita oficial del presidente palestino, Mahmud Abás, a Madrid el pasado 10 de diciembre, donde fue recibido por el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, reforzando así el apoyo contundente del Ejecutivo a las aspiraciones de su pueblo y a la solución de los dos Estados.

Una solución que rechaza de plano el Gobierno israelí, con el que España mantiene una relación bajo mínimos, que se ha ido deteriorando progresivamente a partir de que Sánchez reconociera el Estado de Palestina en mayo de 2024.

Las múltiples crisis diplomáticas han enfrentado a los dos países desde la guerra sin cuartel que desencadenó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en respuesta a los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Aunque este año ha sido el más profundo por el endurecimiento de la posición de España ante la situación en Gaza, con casi 71.000 muertos y un territorio en escombros, que Sánchez no ha dudado en calificar de "genocidio", como han declarado varios órganos y expertos de la ONU, entre ellos la Comisión Internacional Independiente de Investigación el pasado mes de septiembre.

Todas estas medidas de presión que ha ido tomando contra Israel ha sido interpretadas por éste como un espaldarazo a Hamás, acusando a España de lanzar "una flagrante amenaza genocida" contra su pueblo.

Y entre estas decisiones del Gobierno de Sánchez destaca el embargo total de armas aprobado el 23 de septiembre, que contempla excepciones para salvaguardar el interés general nacional. Un embargo que, según el Ejecutivo, ya se aplicaba desde 2023 y que ahora cuenta con una mayor cobertura jurídica.

Precisamente fue su aprobación lo que volvió a desatar la ira de Israel, que arremetió contra Sánchez por liderar "una línea hostil antiisraelí, con una retórica desenfrenada y llena de odio", generando una nueva crisis diplomática que trajo de vuelta a la embajadora de España en Tel Aviv, que aún no ha regresado a su destino. Tampoco hay embajador israelí en España.

A esto se suma que España ha sido muy activa en plantear la suspensión del acuerdo comercial UE-Israel, una suspensión parcial que finalmente quedó congelada tras el alto el fuego acordado en Gaza el 10 de octubre, aún muy precario y violado en repetidas ocasiones.

Pese a lo que se está estirando la cuerda, no se prevé una voladura de las relaciones diplomáticas, al menos por la parte española, algo que ha sido descartado rotundamente por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aunque sí lo quieren los socios del Gobierno.

También en la calle, la respuesta de la sociedad española ha ido en aumento con numerosas protestas propalestinas a lo largo del año, que incluso provocaron la cancelación de la última etapa de la Vuelta Ciclista, en Madrid, el 14 de septiembre, por la magnitud de la manifestación contra la participación del equipo israelí Premier Tech.

Además 2025 termina con otra decisión inédita, la retirada de España de Eurovisión, que adoptó la televisión pública después de acordarse la permanencia de Israel en el certamen musical. Tampoco se emitirá el festival, que se celebrará en Viena el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso.

Junto a España, se descuelgan de Eurovisión por los mismos motivos Islandia, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia.

El activismo social ha tenido además este año el foco en la flotilla Global Sumud para llevar ayuda humanitaria e intentar romper el cerco humanitario de Gaza y en la que participaron activistas españoles, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

La flotilla, compuesta por más de 40 barcos, fue interceptada por la Armada israelí en octubre, medio centenar de españoles fueron detenidos y todos acabaron siendo deportados.