Abascal felicita a 'Tito' Asfura por su "clara victoria" en Honduras

"Enhorabuena a Tito Asfura, presidente electo de Honduras, por su clara victoria, al Partido Nacional y al pueblo hondureño por su determinación frente a los intentos de la familia Zelaya de hacer de Honduras un satélite socialista de las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela", ha publicado Abascal en X.

El conservador Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, fue declarado este miércoles por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el presidente electo de Honduras, con el 40,26 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.