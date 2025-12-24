Absuelven al 'Mochaorejas' por un delito de secuestro, pero seguirá preso en México

Según la sentencia difundida este día por medios mexicanos, Arizmendi López fue absuelto del delito de privación ilegal de la libertad, en modalidad de secuestro, por la jueza segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo.

De acuerdo con los reportes, la jueza determinó que no existían pruebas suficientes para acreditar el delito de secuestro, por lo que ordenó su libertad respecto a esa causa penal.

"No existe señalamiento o imputación directa en contra de Daniel Arizmendi López que permita arribar, aún de manera indiciaria, a su plena responsabilidad (...) se absuelve de la acusación ministerial", señala un fragmento de la sentencia reproducida por Milenio.

Por otro lado, la juzgadora consideró que sí existían "elementos suficientes" para acreditar el delito de violación a la ley federal contra la delincuencia organizada.

Por ello, le impuso una pena de ocho años de cárcel, la cual consideró "compurgada", ya que el imputado lleva 27 años preso.

No obstante, Arizmendi López seguirá en prisión por otros procesos y sentencias vigentes en su contra, relacionados con distintos delitos.

En 2006, 'El Mochaorejas' acumulaba penas por casi 400 años por los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en varios casos.

Tres de sus cómplices recibieron cada uno penas de 160 años de prisión; tres más fueron sentenciados a 120 años de cárcel; a dos les impusieron condenas de 80 años; y a uno de siete años y 11 meses.

La banda fue responsable de unos 40 secuestros, principalmente contra empresarios, perpetrados en los estados de Querétaro, Morelos, Estado de México, Puebla y el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México (centro).

Tras su captura en 1998, 'El Mochaorejas' sólo confesó haber cometido 21 secuestros y tres asesinatos, el último de ellos días antes de ser detenido.

Desde entonces, permanece recluido en el centro penitenciario de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México, centro del país.