Al menos 4 muertos y 3 desaparecidos tras un accidente en una mina en el sur de China

El suceso tuvo lugar a las 20:10 hora local (12:10 GMT) de este miércoles en una mina situada en el municipio de Wude, en la provincia de Yunnan, donde se produjo un incidente que las autoridades describieron como un posible episodio de liberación repentina de carbón y gas en el interior de la explotación.

Tras el accidente, las autoridades locales activaron los protocolos de emergencia y movilizaron a equipos de rescate minero, servicios de emergencias, bomberos y personal de los departamentos de energía y sanidad para llevar a cabo las labores de búsqueda.

Hasta el momento, los equipos de rescate han localizado a cuatro de los siete trabajadores que figuraban inicialmente como desaparecidos, ninguno de los cuales presentaba signos vitales.

La búsqueda de los otros tres continúa, según un comunicado de la oficina de información del Gobierno del distrito de Zhenxiong.

El accidente se produce apenas unos días después de que cinco personas murieran tras una inundación en una mina de carbón de la provincia nororiental de Heilongjiang, un suceso que volvió a poner de relieve los riesgos persistentes en el sector minero chino.

Aunque en los últimos años China ha reforzado la supervisión y las medidas de seguridad en las minas de carbón, principal fuente de energía del país, los accidentes mortales continúan registrándose de forma recurrente.

Datos oficiales difundidos hace dos años indican que el sector minero chino registró más de 3.000 muertes entre 2018 y 2023, una cifra que, no obstante, supuso un descenso del 53,6 % respecto al lustro anterior.