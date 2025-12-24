Al menos cinco miembros de una familia mueren en un choque múltiple en el norte de Perú

Las víctimas mortales, entre las que hay tres menores de edad, iban a bordo de una camioneta que quedó totalmente destruida tras impactar contra un camión frigorífico que al parecer se había estacionado por presentar problemas mecánicos a la altura de la playa La Gramita, en la provincia costera de Casma, a unos 380 kilómetros de Lima.

En el accidente también resultaron heridas, al menos, cuatro personas más y se vieron implicadas otras dos camionetas y un tráiler que recorrían la zona,

La emisora RPP señaló que hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal sanitario a bordo de ambulancias.

Mientras que las autoridades investigan las causas del accidente, la emisora radio Exitosa señaló que al parecer un tráiler perdió el control y causó que la camioneta impactara contra el camión frigorífico, aunque esa información no ha sido confirmada por fuentes oficiales.

Los accidentes de este tipo son habituales en carreteras de Perú, causados en su mayoría por la imprudencia de los conductores, el mal estado de las vías y del parque automotor, así como por las condiciones agrestes de la geografía.

Al año mueren en el país alrededor de 3.000 personas en accidentes de tráfico, la mayoría por atropellos, y unos 55.000 quedan heridos, según cifras del Consejo Nacional de Seguridad Vial.