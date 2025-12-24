Alrosa reducirá a entre 25 y 26 millones de quilates producción de diamantes en 2026

"Para el año que viene planeamos (extraer) aproximadamente 25 o 26 millones de quilates", declaró en una entrevista con la televisión pública rusa.

Marínichev explicó que "esto no se debe a que no podamos extraer más, sino a que es necesario regular correctamente la demanda y regular adecuadamente las reservas mundiales de diamantes".

"Alrosa incide en esto de modo directo, ya que uno de cada tres diamantes que se convierte en un brillante en el mundo, ha sido extraído en los yacimientos de la compañía", dijo.

Según el director, "en cuanto se equilibre el mercado, volveremos a nuestros indicadores habituales, alrededor de los 29 y 30 millones de quilates".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La víspera Alrosa informó sobre los resultados de la compañía en 2025, un año que calificó de "complejo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Pero pese a estas condiciones, Alrosa cumplió a plenitud los principales indicadores de producción", afirmó el gobernador de la región rusa de Yakutia, Aysén Nikoláyev, quien encabezó la reunión con la empresa.

Según Alrosa, para fines de 2025 se espera alcanzar una producción de 29,7 millones de quilates.

La Unión Europea (UE) prohibió en enero de 2024 la compra y la venta de diamantes rusos, después de que los países del G7 creasen un mecanismo para trazar el recorrido de los diamantes rusos a lo largo de toda la cadena de producción global.

Esto obligó a la empresa a reducir sus niveles de producción, que anteriormente superaban los 33 millones de quilates.