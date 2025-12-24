Argentina multa a importadores de juguetes por incumplir normas de seguridad

Las sanciones se dispusieron a partir de denuncias realizadas por la propia cámara empresaria, en el marco de la política de Vigilancia de Mercado orientada a combatir el comercio desleal y la circulación de productos que no respetan los estándares de seguridad vigentes.

Según precisó la CAIJ, uno de los casos detectados corresponde a la venta de un teléfono didáctico para bebés con luces y sonidos que supera los niveles de decibeles permitidos, lo que implica un riesgo para la salud auditiva de niños de entre 6 meses y 3 años.

La situación fue considerada de mayor gravedad debido a que el producto exhibía sellos de seguridad en su envase, pese a no cumplir con los requisitos técnicos exigidos por la normativa.

Además de las multas económicas, las autoridades ordenaron el retiro de los productos del mercado, la baja de publicaciones en plataformas de comercio electrónico y la eliminación de avisos que ofrecían juguetes previamente retirados del mercado estadounidense bajo la modalidad de compra internacional.

En caso de persistir estas prácticas, la normativa prevé la posible suspensión o bloqueo de los CUIT de las empresas involucradas, mientras que la firma sancionada deberá publicar la resolución sancionatoria en un medio digital de alcance masivo.

La CAIJ advirtió también sobre la detección de casos de adulteración de declaraciones juradas y de presentación de certificados de seguridad apócrifos, y remarcó que la seguridad debe ser el principal criterio al momento de elegir un juguete.