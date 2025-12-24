Aumentan a cinco los drones ucranianos derribados hoy cerca de Moscú

"Las defensas antiaéreas han derribado dos drones que se dirigían a Moscú. En el lugar de la caída de sus fragmentos trabajan especialistas de los servicios de emergencias", reza el último mensaje de Sobianin.

Previamente, el alcalde había avisado de otros tres drones que pretendían atacar la capital de Rusia en la mañana de hoy.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó, por su parte, de más de 170 aparatos no tripulados que fueron neutralizados la noche pasada sobre diez regiones del país.

Debido a la amenaza aérea se decretaron los cierres o restricciones temporales de los aeropuertos de Orsk, Ufá, Oremburgo, Yaroslavl, Volgogrado, Nizhni Nóvgorod, y los aeropuertos moscovitas de Vnúkovo y Domodédovo.

