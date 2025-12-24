Bagdad castigará con penas de cárcel a iraquíes que combaten junto a Rusia en Ucrania

El presidente del Consejo Supremo Judicial de Irak, Faiq Zaidan, aclaró en un comunicado que "la legislación penal iraquí castiga con penas de prisión a cualquiera que se una de cualquier forma a las fuerzas armadas de otro país sin la aprobación del Gobierno iraquí".

Zaidan afirmó esto tras una reunión este miércoles con el Consejero de Seguridad Nacional iraquí, Qasim Al Arayi, junto con los miembros de una comisión creada por el Gobierno federal de Bagdad para abordar y "luchar contra el reclutamiento de iraquíes para luchar en Rusia", según la agencia oficial de noticias iraquí, INA.

En esa reunión "se abordó la situación de los iraquíes involucrados en los combates en Ucrania", dijo INA, sin dar a conocer detalles o información específica sobre el número, la edad o la situación de esos ciudadanos iraquíes.

No obstante, en varios medios iraquíes y árabes han circulado en los últimos meses numerosas informaciones sobre el reclutamiento de cientos de jóvenes iraquíes para combatir en Ucrania, atraídos por salarios en dólares y promesas de obtener la nacionalidad rusa.

Según esos medios, muchos de aquellos jóvenes fueron enviados a Rusia con la promesa de conseguir contratos de trabajo en ciudades rusas, pero fueron estafados y reclutados para luchar en Ucrania.

También indican que la mayor parte de ellos son jóvenes en paro o con recursos limitados de las provincias del sur de Irak.