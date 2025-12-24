Bolivia reconoce los resultados de las elecciones en Honduras y felicita a 'Tito' Asfura

La Cancillería boliviana señaló en un comunicado de prensa que tomó nota de la conclusión del proceso electoral en Honduras que se desarrolló "en un contexto de alta competencia democrática" y se resolvió mediante "los mecanismos legales y constitucionales establecidos por el ordenamiento jurídico" de ese país.
"Bolivia reconoce los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral y felicita al señor Nasry Asfura por haber sido electo presidente de la república, destacando que la consolidación de resultados claros constituye un factor esencial para la estabilidad democrática, la gobernabilidad y la confianza ciudadana", expresó el ministerio boliviano.
También ratificó que el Estado boliviano "reafirma su respeto irrestricto a la soberanía y a la autodeterminación del pueblo hondureño" y ratificó su disposición a "continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales, el diálogo político y la cooperación regional en beneficio de ambos pueblos".
El Gobierno boliviano también expresó este reconocimiento y felicitación en un comunicado emitido junto a Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Asfura, del Partido Nacional y apoyado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, fue declarado este miércoles por el CNE hondureño como el virtual presidente electo de Honduras, con el 40,26 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.
La declaración fue hecha de manera virtual por los consejeros Ana Paola Hall, presidenta del CNE y representante del conservador Partido Liberal; Cossette López, representante del Partido Nacional, y Carlos Cardona (suplente), con la oposición del tercer consejero principal, Marlon Ochoa, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), quien el martes denunció que se estaba gestando un "golpe de Estado electoral".
Según el registro oficial del CNE, hasta las 15:00 hora local (21:00 GMT), el candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quedó en segundo lugar con el 39,54 %, mientras que la candidata del Libre, Rixi Moncada, en el tercero con el 19,19 %.
Por su parte, Nasralla rechazó la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones hondureñas y consideró que esta "no refleja la verdad" de la voluntad popular.