Bruselas condena las sanciones estadounidenses a europeos y defiende su derecho a regular

El Ejecutivo comunitario ha solicitado a las autoridades estadounidenses aclaraciones sobre las medidas, indicó a EFE un portavoz de la institución.

"Si es necesario, responderemos con rapidez y decisión para defender nuestra autonomía regulatoria frente a medidas injustificadas", afirmó.

La Comisión Europea subrayó que la libertad de expresión es "un derecho fundamental en Europa y un valor fundamental compartido con Estados Unidos" y recordó que la UE es un mercado abierto y basado en normas, con el derecho soberano de regular la actividad económica de acuerdo con sus valores democráticos y compromisos internacionales.

"Nuestras normas digitales garantizan unas condiciones de competencia seguras, justas y equitativas para todas las empresas, aplicadas de forma justa y sin discriminación", aseveró.

Por su parte, el vicepresidente del Ejecutivo comunitario para Industria, el francés Stéphane Séjourné, afirmó que "ninguna sanción acallará la soberanía de los pueblos europeos" y mostró su "solidaridad total" con los sancionados.

"Mi predecesor Thierry Breton ha actuado en favor del interés general europeo, fiel al mandato dado por los electores en 2019", dijo en la red social X el comisario francés.

La Administración de Donald Trump ha prohibido la entrada a Estados Unidos a cinco ciudadanos europeos a los que acusa de "coaccionar" a las redes sociales para censurar voces estadounidenses, según anunció el martes el secretario de Estado, Marco Rubio.

Entre los sancionados figura el excomisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton (2019-2024), impulsor de regulaciones para limitar la desinformación en plataformas como X, Meta y TikTok.

También el activista británico Imran Ahmed, director ejecutivo del Center for Countering Digital Hate (CCDH), una organización dedicada a combatir el odio y la desinformación en internet, así como las directoras de la organización alemana Hate Aid, Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, según informaron ellas mismas.

Según la administración estadounidense, los sancionados "han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a plataformas estadounidenses a censurar, desmonetizar y suprimir opiniones estadounidenses con las que discrepan".