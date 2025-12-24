Caso en Ecuador de variante K de la influenza se originó por familiares llegados de España

Aseveró que el caso, registrado en el sur del país, se detectó de "forma oportuna" y los catorce contactos del menor afectado no presentaron síntomas, pero igualmente se realizó un cerco epidemiológico.

Los estudios realizados determinaron que "el origen genético es de España", dijo en la televisión Teleamazonas al subrayar que el afectado no estuvo en ese país, uno de los principales destino de migrantes ecuatorianos, muchos de los cuales han llegado a Ecuador para la fiestas de Navidad y fin de año.

El funcionario pidió calma a la ciudadanía pues recordó que el virus de influenza A (H3N2) "circula en el país desde hace décadas", pero en junio pasado emergió en el hemisferio norte la variante K, que "no tiene mayor gravedad, no provoca mayor hospitalización", pero sí es más contagiosa.

"No estamos hablando de una nueva pandemia", subrayó al apuntar que la mejor forma de prevención es la vacunación y otras medidas de auto cuidado.

Anotó que el Ministerio de Salud Pública tiene 4,5 millones de dosis de vacunas, y que tras haber concluido la etapa de inmunización a grupos prioritarios, desde este miércoles se abrió el proceso para el resto de la población.