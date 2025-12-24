Castro dice que no estará "ni un día más, ni un día menos" como presidenta de Honduras

"Estaré informando en los próximos días sobre el cierre del año 2025 y la transición del Gobierno. Reitero que estaré en este cargo de Presidenta de la República, como lo manda la Constitución, hasta el 27 de enero de 2026, ni un día más, ni un día menos", subrayó la mandataria en un mensaje de Navidad a los hondureños grabado en video, que fue difundido por la Casa Presidencial.

Su mensaje fue difundido después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró que el ganador de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre fue el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Que no nos falte nunca la fe en nosotros mismos, porque estoy convencida que mientras un compatriota nuestro siga lustrándole las botas a los extranjeros y considerando las remesas como una dádiva del imperio, nunca seremos independientes", señaló Castro en una alusión tácita a Estados Unidos.

Además, agradeció "al pueblo hondureño que me favoreció con su voto y con su respaldo, y por el honor de haber servido a mi patria con dignidad".

"He cumplido con mi deber y mi compromiso. Les deseo una feliz Navidad colmada de bendiciones, amor cristiano y esperanza. Que el Año Nuevo traiga consigo paz, prosperidad y felicidad para todos los hogares hondureños. Sigamos adelante. Tenemos nuestra frente en alto. Misión cumplida. Gracias, pueblo. Gracias, resistencia", dijo Castro.

La presidenta también hizo un resumen de sus principales obras sociales y de infraestructura a nivel nacional en cuatro años de mandato.

Expresó que no ha sido fácil el camino de su Gobierno en tres años y once meses que lleva, y que recibió el país "en calamidad económica y extrema pobreza, pagando, producto de la corrupción, la deuda más alta de nuestra historia, sin luz y abrazado por las tinieblas del crimen organizado, con más de 50 capos extraditados y condenados en Estados Unidos".

"Hoy, mi Gobierno es reconocido a nivel mundial y cuenta con las mejores calificaciones e indicadores en el combate al narcotráfico, reducción de homicidios, seguridad, reducción de la pobreza, desarrollo social y productivo, crecimiento, estabilidad macroeconómica, reconocido públicamente por el Fondo Monetario Internacional, la Cepal y la Cuenta del Milenio de Estados Unidos", señaló entre otras cosas.

Castro llegó al poder bajo la bandera del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, quien es su esposo y principal asesor.