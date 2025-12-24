Catorce países, entre ellos Francia y España, condenan asentamientos judíos en Cisjordania

"Hacemos un llamamiento a Israel para que revoque esta decisión y cese la expansión de las colonias, de conformidad con la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", indicó el comunicado conjunto difundido por el Ministerio de Exteriores de Francia.

Además de Francia, España y Reino Unido, aprueban la declaración Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Italia, Irlanda, Islandia, Japón, Malta, Países Bajos y Noruega.

"Estamos decididos a apoyar el derecho a la autodeterminación de los palestinos. Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con una paz global, justa y duradera basada, conforme a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", señaló el grupo.

El mismo insistió en que "no existe otra solución" que la de la convivencia de "dos Estados democráticos, Israel y Palestina" que estén "uno al lado del otro en paz y seguridad, dentro de fronteras seguras y reconocidas".

El gabinete de seguridad del Gobierno israelí aprobó el pasado domingo reconocer 19 nuevos asentamientos en Cisjordania.

Con esta decisión asciende a 69 el número total de asentamientos reconocidos durante el mandato del actual ministro de Finanzas, el ultraderechista y colono Bezalel Smotrich, responsable también de las políticas de asentamiento en Cisjordania.

El pasado mayo, el Ejército israelí (que controla Cisjordania) autorizó el regreso de ciudadanos israelíes a las colonias de Sa-nur, Ganim y Kadim, a las que les había prohibido entrar desde entonces. La decisión se tomó en represalia después de que tres Estados (España, Noruega e Irlanda) anunciaran el reconocimiento formal del Estado de Palestina.

Se estima que más de 500.000 colonos viven actualmente en Cisjordania, ocupada por Israel desde la guerra de 1967, y otros 200.000 viven en Jerusalén Este, la zona oriental de la ciudad ocupada entonces y anexionada por Israel en 1980.