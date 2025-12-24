Combatiente neonazi ruso conocido por coleccionar orejas da lecciones en escuelas rusas

"Si las zorras se retuercen, significa que lo estamos haciendo todo bien. Los miembros de las unidades darán constantemente lecciones de valentía en las escuelas", comunicó el Rusich a través de Telegram respondiendo al impacto en medios opositores rusos de sus lecturas en colegios rusos.

La agrupación, que ya lleva a cabo eventos para deportistas en el país, informó de que pretende abrir campamentos infantiles "para el entrenamiento de combates de niños y adolescentes".

"Nuestra patria debe conocer y apreciar a sus héroes. Y por mucho que los liberales intenten manchar nuestro nombre, ¿quién cree en estos canallas agentes extranjeros? (...) nos alegra que la escoria liberal aprecie nuestro trabajo", señalaron.

Aunque fueron realizadas en mayo de este año, ayer Rusich publicó fotos de sus clases en las que censuraban los rostros de los lectores y los niños, pero en uno de los diplomas que certificaban las lecciones se leía el nombre de Alexéi Milchakov.

Además de crear Rusich, Milchakov combatió en el grupo mercenario Wagner y está sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.

Milchakov, de 34 años, se hizo conocido en internet cuando en 2011 publicó un vídeo en el que aparecía decapitando un cachorro que luego se comía, posteriormente se le vincularon crímenes de guerra en Ucrania, donde combate desde 2014, y Siria.

El combatiente ruso confesó cortar y coleccionar orejas de soldados ucranianos caídos y grabarles esvástivas en la piel.

Milchakov, alias 'serbio', confesó su ideología nazi en 2020 y criticó el ostentoso antifascismo de las autoridades prorrusas de la región ucraniana de Lugansk, anexionada en 2022.