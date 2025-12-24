Comisión investigación sobre fallos 7 octubre presidida por Netanyahu pasa voto preliminar

La iniciativa salió adelante por 53 votos a favor y 48 en contra y ha sido profundamente criticada por la oposición y familiares de víctimas con el argumento de que Netanyahu priorizará su futuro político a una investigación independiente y transparente.

La comisión propuesta estaría conformada por seis miembros. Inicialmente, el Parlamento tendría 14 días para nombrarlos por consenso con el apoyo de 80 diputados y, de no lograrlo, el Gobierno y la oposición nombrarían a tres miembros cada uno.

Varios miembros del Gobierno de coalición permanecieron hoy fuera de la cámara y no votaron, entre ellos el diputado del Likud Yuli Edelstein como señal de rechazo ante la propuesta de Netanyahu, que sí ha contado con el apoyo del partido ultraortodoxo Shas (sefardi) y la facción Degel Hatorah del también ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá (askenazí).

Durante la votación, se generó un gran tumulto y varios legisladores de la oposición interrumpieron repetidamente el proceso, hasta el punto de que algunos diputados llegaron a ser expulsados.

Netanyahu "está eludiendo la responsabilidad por las maletas con dólares procedentes de Catar. Está eludiendo la responsabilidad de que el jefe del Shin Bet le advirtió de que Hamás estaba utilizando el dinero para comprar armas", declaró el líder de la oposición israelí, Yair Lapid.

El Gobierno israelí anunció este noviembre la creación de una comisión de investigación "independiente" que, sin embargo, no será estatal.

Mientras que en una comisión estatal los miembros son designados por el presidente del Tribunal Supremo, en esta ocasión será el primer ministro israelí quien se encargue de nombrar y presidir el comité ministerial que determinará los plazos y los temas que se investiguen.

El Instituto de la Democracia de Israel (IDI, un centro de investigación independiente israelí) recoge que, según la Ley de Comisiones de Investigación de 1968 de este país, una comisión estatal de investigación es independiente y sus miembros son nombrados por el Tribunal Supremo, que recibe plenos poderes para investigar el caso.