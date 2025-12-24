Costa Rica tramita extradición a EE.UU. de un ruso requerido por exportación ilegal

El jefe de la oficina de Interpol en San José, Osvaldo Ramírez, indicó en unas declaraciones enviadas a los medios que el sujeto fue identificado como de apellido Larguine de nacionalidad rusa y 63 años.

"Esta persona iba a ingresar a nuestro país proveniente de México. Es cuando ejecutamos de manera efectiva la captura de este sujeto para ponerlo a la orden del Tribunal Penal de San José e iniciar el proceso de extradición hacia el país que lo requiere", explicó Ramírez.

El Organismo indicó que el trabajo fue realizado en colaboración con el equipo de vigilancia aérea del aeropuerto internacional Juan Santamaría, ubicado en las afueras de la capital, y demuestra el trabajo de las autoridades costarricenses en "coadyuvar, a los países que requieran, a la captura de personas para que sean presentados y cumplan sus procesos pendientes en otros países", dijo Ramírez.