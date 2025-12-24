Detienen a migrante que acudió con mujer embarazada al médico en Nochebuena en Puerto Rico

"Ese muchacho si lo deportan lo van a matar, su familia ha sido asesinada por las bandas en Haití. Él fue a llevar a su esposa al hospital y en la puerta lo jalaron y se lo llevaron", denunció a EFE Leonard Prophil, líder comunitario y portavoz de los haitianos en Puerto Rico.

La ACLU y otras organizaciones que están a cargo de la campaña 'Migrar es un derecho' pidieron respuestas en un comunicado a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González; al secretario de Salud, Víctor Ramos, y al director interino de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en el archipiélago, Yariel Ramos.

Prophil aseveró que "es inhumano" que agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) detuvieran esta mañana al hombre de 27 años, que es miembro de su comunidad y que acudió a la institución hospitalaria de 'Health Pro Med' en Barrio Obrero de San Juan, con su mujer embarazada de casi seis meses.

Además, el haitiano que es padre de una niña de un año y medio, había solicitado una protección temporal (TPS, en inglés), según corroboró la ACLU de Puerto Rico, con el apoyo de una abogada de inmigración.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El TPS fue solicitado precisamente por la situación de inseguridad que vive Haití y el peligro inminente que representa cualquier caso de deportación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este contexto, la ACLU de Puerto Rico, Comuna Caribe, Kilómetro Cero y Amnistía Internacional de Puerto Rico, recordaron que el director interino de HSI en San Juan, Yariel Ramos, afirmó recientemente que la agencia federal prometió no realizar arrestos en los hospitales y centros de salud.

"No se trata solamente de no hacer detenciones en el interior de hospitales, sino en los alrededores, como la comunidad ya ha denunciado en diversas ocasiones y como, en efecto, pudimos corroborar que ocurrió esta mañana. Esta acción discriminatoria tiene el mismo efecto de impedir y desalentar que personas inmigrantes tengan acceso a servicios de salud", subrayaron las organizaciones.

Asimismo, denunciaron que la detención del hombre, justo antes de entrar a la clínica, ocurrió sin el debido proceso de ley, de forma discriminatoria y motivada solo por su perfil racial.

El TPS, permite a inmigrantes vivir y trabajar legalmente en el país debido a conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impiden su regreso seguro, protegiéndolos temporalmente de la deportación y ofreciendo permiso de trabajo.

"Denunciamos la frialdad con la que estos agentes y las agencias federales pertinentes ejecutan estas detenciones en el día de Nochebuena, ignorando por completo el impacto que causan en los núcleos familiares, en la niñez, las juventudes y en la comunidad migrante en general, además del impacto emocional y hasta físico en la persona detenida", concluyeron las organizaciones.

Por último, remarcaron "la complicidad y falta de acción" de la gobernadora y del secretario de Salud, por dejar que ocurran "este tipo de violaciones de derechos civiles y humanos" en las calles de Puerto Rico, especialmente en comunidades donde habitan personas inmigrantes.

La mayoría de los haitianos y dominicanos surca el mar Caribe que separa a Puerto Rico de la Española, en las llamadas 'yolas', arriesgando su vida en busca de un futuro con mejores oportunidades.