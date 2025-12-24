Detienen a once personas por el tiroteo que dejó diez muertos en el noroeste de Sudáfrica

El comisario interino de la Policía de Gauteng, el mayor general Fred Kekana, explicó que un equipo multidisciplinario, que incluyó a agentes de inteligencia criminal, detuvo primero a dos hombres identificados como presuntos implicados en el ataque, quienes condujeron a los investigadores hasta una casa segura donde se encontraban los demás sospechosos.

“Logramos localizar a nueve sospechosos y los encontramos en posesión de cuatro pistolas. La vivienda donde se ocultaban pertenece a una mina y fue asignada a un empleado de esa empresa, quien también fue detenido por ocultar a personas indocumentadas y, posiblemente, por obstruir la justicia”, afirmó Kekana, según recogen medios locales.

Según la Policía, nueve de los detenidos son ciudadanos de Lesoto, uno es de Mozambique y el undécimo arrestado, acusado de haberlos albergado, es sudafricano.

Kekana indicó que las armas incautadas serán sometidas a análisis balístico para determinar si fueron utilizadas durante el ataque del domingo.

De acuerdo con los primeros informes policiales, unos doce hombres armados irrumpieron en el bar de Bekkersdal en las primeras horas del domingo y abrieron fuego de manera indiscriminada contra los clientes.

Algunas de las víctimas fueron alcanzadas por disparos en la calle, cuando intentaban huir del lugar. Entre los fallecidos figura un conductor de transporte por aplicación, que acababa de dejar a un pasajero y fue abatido por los atacantes mientras escapaban.

Desde el domingo, la zona permanece bajo fuerte presencia policial, mientras continúan las pesquisas para esclarecer los motivos del ataque y dar con el resto de los implicados.

De acuerdo con datos oficiales, los homicidios son uno de los delitos más frecuentes en Sudáfrica, donde se registraron 5.727 asesinatos entre enero y marzo de este año y entre abril y septiembre el promedio de homicidios fue de 63 por día.

El último tiroteo de estas características ocurrió el 6 de diciembre pasado, cuando unas once personas murieron en un bar clandestino dentro de un albergue de Saulsville, en el oeste de Pretoria, capital de Sudáfrica.

En esa oportunidad, unos tres menores -de 3, 12 y 16 años- fueron asesinados y hubo 14 heridos de bala después de que al menos tres sospechosos dispararon “al azar” contra 25 personas.