Dos policías y un civil muertos tras ataque con bomba contra patrulla de tránsito en Moscú

"Dos policías de Tránsito vieron a una persona sospechosa junto a un automóvil de la Policía. Cuando se acercaron para detenerle, se activó un artefacto explosivo. A consecuencia de las heridas recibidas los dos agentes de la policía, así como la persona que estaba junto a ellos, murieron", informó en Telegram el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

Según las autoridades rusas, el incidente tuvo lugar en la madrugada de este miércoles en un barrio del sur de Moscú.

La dirección principal de investigaciones del CIR incoó causas penales por atentado contra un agente del orden y tráfico ilegal de explosivos.

En estos momentos los investigadores y criminalistas revisan el lugar de los hechos, incluyendo los peritajes genéticos, forenses y de explosivos, con el fin de establecer el mecanismo de acción de la bomba.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El presidente del CIR encargó a los criminalistas del departamento central sumarse a las investigaciones para identificar lo antes posible a las personas vinculadas a este crimen, así como todas las circunstancias", indicó la dependencia, que insinuó un ataque kamikaze.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el canal de Telegram 112, los policías muertos eran dos tenientes de 24 y 25 años de edad que trabajaban en los órganos de seguridad desde hace poco más de dos años.

El pasado lunes, el jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, murió en un atentado con coche bomba en un barrio al sur de Moscú, según informó el CIR, que atribuyó preliminarmente el atentado a la inteligencia ucraniana.