Ecopetrol asume control total de los proyectos de gas en el Caribe tras la salida de Shell

Ecopetrol explicó que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) formalizó a favor de la compañía la cesión del 50 % de la participación de Shell EP Offshore Venture en los bloques COL 5, Purple Angel y Fuerte Sur.

"A partir de la fecha, Ecopetrol asume el 100 % de los derechos, intereses y obligaciones de los mencionados contratos", añadió la empresa en un comunicado.

Con esta formalización, Ecopetrol continuará con el desarrollo de los proyectos en estos bloques, entre los que destacan Kronos-1, Purple Angel, Gorgon-1, Gorgon-2 y Glaucus-1.

En ese sentido, la estatal informó que avanza en la maduración de la fase de desarrollo para, entre otros objetivos, viabilizar la ruta de evacuación del gas a tierra, la conexión al sistema nacional de transporte, la regulación asociada y los futuros esquemas de comercialización.

Además, la compañía realizará una evaluación que le permita definir si mantiene la totalidad de la participación en los bloques o si busca un aliado estratégico que aporte experiencia y soporte financiero, con el fin de lograr mayores eficiencias en la evacuación del gas proveniente de estas fuentes.

Ecopetrol resaltó que mantiene su compromiso de asegurar el abastecimiento de gas natural que el país requerirá a futuro, considerando la "adicionalidad y complementariedad de este energético para la transición energética".

Cabe recordar que Shell informó en abril de este año su decisión de retirarse de los activos costa afuera en el Caribe. No obstante, Ecopetrol aclaró que continúa siendo socia de Shell y Total en el desarrollo del campo Gato Do Mato, en Brasil.

Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia y una de las principales compañías integradas de energía en América.