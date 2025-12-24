Egipto intensifica envío de suministros esenciales a Gaza para afrontar el invierno

Decenas de miles de mantas, prendas de ropa de invierno, colchones y tiendas de campaña han sido enviados en los últimos días en convoyes de camiones desde la ciudad egipcia de Rafah, junto con alimentos, medicinas y combustible, según fuentes de la Media Luna Roja Egipcia.

El último de esos convoyes salió a primera hora de este miércoles desde la ciudad egipcia de Rafah, en el norte del Sinaí y fronteriza con Gaza, hacia el cruce de Kerem Shalom, ubicado entre el enclave palestino, Egipto e Israel y controlado por el Estado judío.

Compuesto por "decenas de camiones", el nuevo convoy transporta ayuda alimentaria, suministros médicos y artículos de higiene personal, así como mantas, ropa de invierno y suministros de calefacción, apuntó el canal de televisión egipcio Al QaheraNews, cercano a los servicios de inteligencia del país norteafricano.

Indicó que junto a ese material, los vehículos también transportan derivados del petróleo necesarios para el funcionamiento de los hospitales, la generación de electricidad y el transporte de heridos.

Al QaheraNews hizo hincapié en que "casi un millón y medio de palestinos sufren las repercusiones de la agresión, además de una severa ola de frío y lluvias que se mantiene desde hace más de 15 días, lo que ha provocado el colapso de muchas tiendas de campaña que albergaban a personas desplazadas y ha provocado la muerte de niños como resultado del frío extremo".

Egipto mantiene en la ciudad de Al Arish, vecina de Rafah, una "zona logística" para recibir y almacenar la ayuda humanitaria enviada por organizaciones internacionales y locales, así como por varios Estados del mundo, para los gazatíes.

La ayuda ingresaba de forma directa a través del cruce fronterizo con Rafah, que era el único no controlado por Israel, pero los envíos fueron suspendidos después de que el Ejército israelí ocupara la parte palestina de ese paso terrestre en mayo de 2024.

Los envíos se reanudaron en julio pasado a través de Kerém Shalom, donde las autoridades israelíes inspeccionan los camiones antes de autorizar su ingreso o no en Gaza, y la cantidad de ayuda ha ido aumentando tras la firma del alto el fuego entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás en octubre pasado.

El ministerio de Sanidad de Gaza, dependiente de Hamás, cifró el pasado lunes en al menos 405 el número de las personas que han perdido la vida por ataques israelíes en la Franja desde la entrada en vigor del alto el fuego, y en más de 15 en las últimas semanas por el temporal de invierno, incluido un bebé de dos semanas por hipotermia.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, cerca de 71.000 palestinos han muerto en ataques israelíes y 171.192 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida.