El emisario del Kremlin ya informó a Putin de consultas en Miami sobre arreglo en Ucrania

"Dmitriev ya tuvo la oportunidad de informar al presidente sobre todos los detalles de los resultados de su viaje", aseveró el representante del Kremlin durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov indicó que "ahora en base a la información recibida por el jefe de Estado formularemos nuestra posición en lo adelante y continuaremos lo más pronto posible con nuestros contactos por todos los canales disponibles en la actualidad".

Recalcó que "nuestros colegas de Estados Unidos conocen bien todos los parámetros principales de la posición de la parte rusa".

Eso sí, eludió ofrecer detalles de la información transmitida por Dmitriev a Putin.

"Continuamos considerando, al igual que antes, e incluyendo la situación actual, que la comunicación a través de medios de prensa resulta muy poco oportuna. Por ello no vamos a decir qué fue lo que trajo Dmitriev, y mucho menos lo vamos a decir por medio de la prensa", zanjó.

Otro tanto indicó cuando fue preguntado por el plan de 20 puntos enunciado recientemente por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

La reunión de Dmítriev en Miami tuvo lugar después de que los representantes de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, sostuvieran un encuentro el pasado viernes en la misma ciudad con enviados ucranianos y europeos.

Tras concluir la reunión, Dmitriev escribió en la red social X que el próximo encuentro entre las delegaciones de Rusia y Estados Unidos tendría lugar en Moscú.

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró el viernes en su conferencia de prensa anual que no sólo no ha rechazado el plan de paz de su colega estadounidense, Donald Trump, sino que está dispuesto a realizar ciertos compromisos, por lo que ahora "la pelota está en el tejado" de los ucranianos.