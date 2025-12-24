El IBEX 35 no logra revalidar su máximo histórico al cerrar con una leve caída del 0,06 %

En una sesión de escasos movimientos por la festividad de Nochebuena y por el cierre de sesión a las 14.00 horas (13.00 GMT), el IBEX 35, que abrió con una caída del 0,21 % retornó a las ganancias, que mantuvo durante buena parte de la jornada, para en el último tramo tornarse plana y terminar cayendo apenas 9,9 puntos, ese 0,06 %, hasta los 17.172,9 puntos.

En lo que va de año el IBEX acumula unas ganancias del 48,11 %.

Al cierre de la sesión, el selectivo se ha visto afectado por las caídas de Indra, con el 1,04 %, y Bankinter, con el 0,88 %, seguidos de ACS, con el 0,47 %; Caixabank e IAG, ambas con el 0,38 %; Enagás, con el 0,34 %, y Endesa, con el 0,33 %.

Los mayores avances en una sesión que ha durado tres horas y media menos de lo habitual por Nochebuena han sido de Acciona Energía, con el 0,92 %; Grifols, con el 0,73 %, y Puig, con el 0,61 %.

