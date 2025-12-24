El número de eventos y víctimas de secuestro en México caen en noviembre, según reporte

El documento, difundido este miércoles, detalló que en el undécimo mes del año se registraron 103 secuestros, 33 casos menos frente a los 136 en octubre.

Sobre el número de víctimas, Alto al Secuestro indicó que se contabilizaron 199 personas, mientras que en octubre este dato alcanzó a 225.

Según el reporte, Sinaloa concentró la mayor incidencia mensual con 12 secuestros, seguido del Estado de México (11), Chihuahua y Veracruz (10 cada uno), Sonora (9) y Quintana Roo (6).

En contraste, 10 estados mexicanos no reportaron secuestros en noviembre: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán.

Por tasa por cada 100.000 habitantes, el reporte ubicó a Sinaloa en primer lugar, seguido de Quintana Roo, Sonora y Chihuahua, además de otras entidades por encima del promedio nacional, entre ellas Nayarit, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Baja California, Oaxaca y Michoacán.

El informe también apuntó que en noviembre hubo seis secuestros de migrantes con 33 víctimas, todos en Chihuahua.

Al excluir los casos vinculados con migrantes, la disminución mensual sería mayor: 97 secuestros en noviembre contra 133 en octubre (-27,1 %), y 166 víctimas frente a 204 (-18,6 %).

Alto al Secuestro también registró seis secuestros masivos con 45 víctimas, ocurridos en Chiapas, Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.

La asociación civil advirtió sobre una discrepancia entre sus registros y los datos de autoridades, pues de las 199 víctimas contabilizadas en noviembre, las fiscalías y autoridades mexicanas solo reportaron 73.

Con ello, se dejaría fuera del conteo oficial al 63,3 % de las víctimas, que también son contabilizadas a través de medios de comunicación.

En los 103 eventos de secuestro, el reporte atribuyó 96 al ámbito estatal y siete al federal.

En una perspectiva más amplia, el reporte estimó 2.305 secuestros acumulados entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, un promedio de 5,4 secuestros diarios y 37,9 semanales. EFE