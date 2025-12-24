El papa lamenta la economía que trata "al hombre como mercancía" en primera misa del Gallo

Ante 6.000 fieles, en esta misa en la que la Iglesia celebra el nacimiento de Jesús, el pontífice estadounidense dedicó su homilía a este momento en el que, afirmó, "para iluminar nuestra ceguera, el Señor quiso revelarse al hombre como hombre, su verdadera imagen, según un proyecto de amor iniciado con la creación del mundo".

Y citó las palabras de Benedicto XVI en las que afirmaba que "mientras la noche del error oscurezca esta verdad providencial, tampoco queda espacio para los otros, para los niños, los pobres, los extranjeros".

"Las palabras del papa Benedicto XVI, tan actuales, nos recuerdan que en la tierra no hay espacio para Dios si no hay espacio para el hombre: no acoger a uno significa rechazar al otro. En cambio, donde hay lugar para el hombre, hay lugar para Dios".

Pero Robert Prevost afirmó además que con el nacimiento del niño Jesús, "Dios da al mundo una nueva vida, la suya, para todos" y "no es una idea que resuelva todos los problemas, sino una historia de amor que nos involucra".

El papa explicó que Dios, "ante las expectativas de los pueblos, envía un niño, para que sea palabra de esperanza; ante el dolor de los miserables".

"¡Él envía un indefenso, para que sea fuerza para levantarse; ante la violencia y la opresión, Él enciende una suave luz que ilumina con la salvación a todos los hijos de este mundo", agregó.

Y "mientras una economía distorsionada induce a tratar a los hombres como mercancía, Dios se hace semejante a nosotros, revelando la dignidad infinita de cada persona. Mientras el hombre quiere convertirse en Dios para dominar al prójimo, Dios quiere convertirse en hombre para liberarnos de toda esclavitud.", agregó.

Concluyó destacando que "la Navidad, que es fiesta de la fe, de la caridad y de la esperanza".

"Es fiesta de la fe, porque Dios se hace hombre, naciendo de la Virgen. Es fiesta de la caridad, porque el don del Hijo redentor se realiza en la entrega fraterna. Es fiesta de la esperanza, porque el niño Jesús la enciende en nosotros, haciéndonos mensajeros de paz. Con estas virtudes en el corazón, sin temer a la noche, podemos ir al encuentro del amanecer del nuevo día", destacó.

Ante de la misa, León XIV sorprendió con un saludo a los cerca 5.000 fieles que esperaban en la plaza de San Pedro a pesar de la lluvia para seguir la misa del Gallo a través de las pantallas.

"La basílica de San Pedro es muy grande, pero no tan grande para recibir a todos vosotros. Por ello, gracias por vuestro valor por estar esperando aquí esta tarde", dijo el papa en inglés saliendo a la plaza de San Pedro antes de celebrar la misa en el interior en la que será su primera Navidad tras su elección el 8 de mayo.

Después, el papa habló en italiano: "Gracias por venir también con este es tiempo. Vamos a celebrar la fiesta de Navidad. El niño que ha nacido y que nos trae la paz, nos trae el amor de Dios".

León XIV volverá a asomarse mañana al balcón de la Logia central de la basílica de San Pedro como cuando fue elegido papa, para leer su mensaje de Navidad e impartir la bendición "Urbi et Orbi" (A la ciudad y al mundo).