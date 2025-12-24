El vodka lidera exportaciones de alcohol ruso a India tras triplicar suministros de 2024

En los primeros 10 meses de 2025 el valor de las exportaciones de alcohol rusas a India alcanzaron los 900.000 dólares, cuatro veces más que el año anterior y tres veces más en volumen de producto, aproximadamente 520 toneladas.

Según Agroexport, el vodka fue el principal impulsor de las exportaciones rusas, con un valor de transacción de 760.000 dólares.

De este modo, con la tasa de crecimiento más significativa, India ocupó el 14º puesto entre los mayores importadores de bebidas espirituosas rusas, con una participación del 1,3 % en toneladas y del 1,45 % de los ingresos, aproximadamente.

En comparación, las exportaciones a Kazajistán, que ocupa el primer puesto del ranking, aumentaron tan solo un 5 % en volumen, hasta las 17.000 toneladas, y un 30 % en valor, hasta los 23 millones de dólares, durante el mismo periodo.

Otros importadores de alcohol ruso son Georgia, China, Azerbaiyán, Armenia y Bielorrusia.

Agroexport estima que el volumen total de envíos hasta el mes de noviembre fue de 39.000 toneladas y 62 millones de dólares.