España ve "inaceptable" el veto de Estados Unidos al excomisario europeo Breton

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación expresó su solidaridad con Breton y el resto de personas a las que el Gobierno de Donald Trump ha impuesto restricciones de visado bajo la acusación de censurar las redes sociales.
"Un espacio digital seguro, libre de contenidos ilícitos y desinformación es un valor fundamental para la democracia en Europa y una responsabilidad de todos. El Reglamento de Servicios Digitales protege ese espacio sin discriminación", subrayó el Ejecutivo español en un comunicado.
Además de Breton, comisario europeo de Mercado Interior entre 2019-2024, la lista de veto de entrada también incluye al activista británico Imran Ahmed, director ejecutivo del Center for Countering Digital Hate (CCDH), una organización dedicada a combatir el odio y la desinformación en internet.
Asimismo, figuran en la lista las directoras de la organización alemana Hate Aid, Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, según informaron ellas mismas.
