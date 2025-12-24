España ve "inaceptable" el veto de Estados Unidos al excomisario europeo Breton

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación expresó su solidaridad con Breton y el resto de personas a las que el Gobierno de Donald Trump ha impuesto restricciones de visado bajo la acusación de censurar las redes sociales.

"Un espacio digital seguro, libre de contenidos ilícitos y desinformación es un valor fundamental para la democracia en Europa y una responsabilidad de todos. El Reglamento de Servicios Digitales protege ese espacio sin discriminación", subrayó el Ejecutivo español en un comunicado.

​​​Además de Breton, comisario europeo de Mercado Interior entre 2019-2024, la lista de veto de entrada también incluye al activista británico Imran Ahmed, director ejecutivo del Center for Countering Digital Hate (CCDH), una organización dedicada a combatir el odio y la desinformación en internet.

Asimismo, figuran en la lista las directoras de la organización alemana Hate Aid, Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, según informaron ellas mismas.

