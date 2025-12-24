Estados Unidos felicita a Asfura, aliado de Trump, por su victoria en Honduras

"Estados Unidos insta a todas las partes a respetar los resultados confirmados para que las autoridades hondureñas puedan garantizar con prontitud una transición pacífica de poder al presidente electo Nasry Asfura", apuntó Rubio en un comunicado.

El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que espera colaborar con el nuevo Gobierno hondureño para impulsar la "cooperación bilateral y regional en materia de seguridad, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer los lazos económicos entre ambos países".

El conservador Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, fue declarado este miércoles por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el presidente electo de Honduras, con el 40,26 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Trump pidió el voto durante la campaña electoral por Asfura, asegurando que es "el único verdadero amigo de la libertad" y que juntos pueden "combatir a los narcocomunistas".

Además, el líder estadounidense indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, del mismo partido que Asfura, quien cumplía condena de 45 años por narcotráfico en una cárcel estadounidense.

El posicionamiento de Trump generó rechazo tanto en Honduras como en algunos países de la región, que denunciaron una injerencia electoral extranjera.

El lento recuento de las elecciones presidenciales de Honduras celebradas hace más de un mes ha estado marcado por la polémica, pues enfrentó varias fallas técnicas y tuvo que celebrarse un escrutinio especial debido a las inconsistencias en miles de actas.

El candidato conservador del Partido Liberal, Salvador Nasralla, en segundo lugar y muy cerca de Asfura, había exigido un nuevo recuento "voto por voto".

La candidata del izquierdista Libre, Rixi Moncada, heredera de la presidenta saliente, Xiomara Castro, quedó en tercer lugar y no reconoce los resultados del CNE.