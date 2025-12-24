Exministro español niega desde prisión que haya financiación ilegal en partido gobernante

"No hubo financiación ilegal del PSOE, al menos mientras yo fui secretario de Organización", señaló Ábalos en uno de los mensajes que ha cruzado desde prisión con el programa 'Mañaneros 360', de Televisión Española.

Ábalos, ex secretario de organización del Partido Socialista (PSOE), y ministro de Transportes entre 2018 y 2021 se convirtió a finales de noviembre en el primer diputado en activo que ha ingresado en prisión en España por su presunta implicación en una trama de contratos irregulares de mascarillas.

A punto de cumplir el próximo 27 de diciembre un mes en prisión preventiva, el exministro manifestó que se encuentra "más fuerte que nunca" y que mantiene una "buena" relación con su exasesor Koldo García, con quien comparte celda, ya que está imputado en la misma trama.

El exministro rechazó que plantee fugarse, algo que considera "completamente absurdo", porque tiene "todos los arraigos posibles" en España, y volvió a recordar que no hay precedentes de un diputado en prisión.

Ábalos, que fue suspendido de sus derechos y deberes parlamentarios al entrar en prisión, vincula su entrada en la cárcel con la intención de "eliminar a un hombre y un político" y niega reconocerse en los audios que grabó durante cuatro años (2019-2023) su mano derecha -Koldo García- y que acabaron en la imputación de su sucesor en el partido, Santos Cerdán, por el presunto amaño de obras públicas.

Ábalos y Koldo García son sospechosos de varios delitos relacionados con el cobro de comisiones ilegales en la supuesta adjudicación irregular de contratos de mascarillas en plena pandemia de covid.

Una trama que se engloba dentro del conocido como 'caso Koldo', un presunto entramado de corrupción en el que empresas constructoras habrían pagado comisiones ilegales por la adjudicación irregular de obras públicas.

También estaría implicado en el operativo Santos Cerdán, otro ex secretario de organización del PSOE, hasta hace unos meses mano derecha de Pedro Sánchez en esta fuerza política y que estuvo también en prisión preventiva durante casi cinco meses, hasta el pasado 19 de noviembre.