Experta ONU denuncia maltrarto en prisión a la esposa del exprimer ministro Imran Khan

Actualmente recluida en la cárcel de Adiala (norte del país), está confinada en una minúscula celda sin ventilación, sucia e infestada de insectos y roedores, denunció la relatora en un comunicado.

Según informes recibidos por la experta, la esposa del exprimer ministro recibe agua y alimentos en mal estado, lo que le ha causado una pérdida de peso importante, infecciones recurrentes, episodios de desmayo y complicaciones médicas no tratadas, entre ellas un absceso dental y una úlcera de estómago.

"Ningún detenido debería estar expuesto a calor extremo, alimentos o agua contaminados, ni a condiciones que agraven problemas médicos preexistentes", destacó Jill Edwards.

Imran Khan, de 73 años y primer ministro paquistaní entre 2018 y 2022, también se encuentra en prisión desde su detención en agosto de 2023.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy